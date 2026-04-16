Štvrtok 16. apríl 2026
KÚFS spolupracoval na odhalení nelegálnej výroby cigariet v Rakúsku

Na snímke zadržané cigarety v colnom sklade počas tlačovej konferencie k odhaleniu ďalšej nelegálnej výrobne tabaku na východe Slovenska v obci Udavské 6. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Rakúski colníci v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) a poľskými partnermi odhalili v Dolnom Rakúsku nelegálnu výrobňu cigariet. Vo výrobni bolo pred rozsiahlou raziou vyrobených viac ako 200.000 kartónov, čo predstavovalo 40 miliónov kusových cigariet pre európsky čierny trh. Medzinárodná akcia sa uskutočnila pod záštitou Europolu. Informoval o tom vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

Zásah bol podľa neho výsledkom niekoľkotýždňového vyšetrovania, ktoré odhalilo veľkú nelegálnu výrobňu cigariet v priemyselnej oblasti Dolného Rakúska, neďaleko hraníc s Burgenlandom. „V objekte sa nachádzala kompletná výrobná linka na cigarety, ako aj provizórne ubytovanie pre nelegálnych pracovníkov. Priestory boli odhlučnené, aby sa minimalizovalo riziko odhalenia. Výroba prebiehala vo veľkom rozsahu - pred zásahom bolo pripravených približne 40.000 kartónov cigariet,“ priblížil Kováč s tým, že daňový únik z ôsmich miliónov zaistených cigariet predstavuje približne 1,5 milióna eur.

Na mieste boli zadržané tri podozrivé osoby, z ktorých jedna bola vzatá do väzby. Vyšetrovanie organizovanej skupiny, ktorá nelegálnu výrobu riadila, naďalej pokračuje, dodal Kováč.
