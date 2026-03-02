KÚFS zaistil vyše desať ton tabaku a zabránil takmer dvojmiliónovej šk

< sekcia Ekonomika
Prešov 2. marca (TASR) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi colných úradov zrealizovali rozsiahlu akciu s krycím názvom Triplex. Počas štvordňového zásahu v troch okresoch Slovenska odhalili nelegálne sklady s viac ako desiatimi tonami tabakovej suroviny. Predbežná škoda na spotrebnej dani presiahla 1,8 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Akcia podľa jeho slov nadväzovala na medzinárodnú spoluprácu a vlastnú operatívno-pátraciu a analytickú činnosť príslušníkov KÚFS. Koncom februára vykonali sériu zásahov v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Dolný Kubín. Vyšetrovatelia identifikovali sieť nelegálnych skladov, ktoré slúžili na uskladnenie tabakovej suroviny.
Pri prehliadkach podľa Kováča zaistili 51 krabíc tabakovej suroviny s celkovou hmotnosťou viac ako desať ton, ako aj listinné dôkazy, pečiatku a mobilnú techniku. Predbežná škoda, ktorú by táto nelegálna činnosť spôsobila na spotrebnej dani, bola vyčíslená na 1.802.302,50 eura.
„Nelegálny obchod s tabakom pripravuje štát o milióny eur a zároveň deformuje férové podnikateľské prostredie. Našou prioritou je chrániť záujmy Slovenskej republiky aj Európskej únie (EÚ) a dôsledne eliminovať nelegálne siete,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti je v prípade jedna podozrivá osoba. Finančná správa pokračuje v procesných úkonoch s cieľom odhaliť celú štruktúru nelegálnej siete.
Ako doplnil Kováč, podľa operatívnych poznatkov existuje predpoklad, že zaistený tovar súvisí s činnosťou medzinárodnej organizovanej skupiny pôsobiacej v rámci EÚ. „Slovensko mohlo v tomto prípade slúžiť ako logistický uzol pre nelegálne skladovanie. Tovar mohol byť následne použitý na páchanie trestnej činnosti,“ dodal Kováč.
