Kujan: Fico by mal pri zasahovaní do marží zvážiť aj energie či platy

Bratislava 25. januára (TASR) - So zvýšenými cenami potravín súvisia tiež zvýšené ceny za energie, odvodové zaťaženie či zvyšovanie platov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal zvážiť tieto faktory, keď bude chcieť vláda zasahovať do marží predajní maloobchodov, rovnako ako pri veľkých sieťach. Uviedol to konateľ spoločnosti LKpoint, ktorá vlastní gastroprevádzku a predajne potravín, Lukáš Kujan na spoločnom stretnutí s generálnym riaditeľom Metro Slovakia Romainom Vincentom.



"Premiér sa vyjadril, že bude zasahovať do marží predajní maloobchodov ako do nejakých veľkých sietí. Ťažko sa do toho však zasahuje. Pán premiér by si mal uvedomiť, ako narástli ceny energií za posledný rok. Nám sa zvýšila cena energií štvornásobne. Je to také obrovské číslo, že sme sami museli marže zvýšiť, aby mohli predajne pokračovať v predaji, pretože by sa museli zatvárať," uviedol Kujan.



S infláciou sa pritom podľa neho spája aj zvyšovanie platov s cieľom zaistiť stabilný personál. Kujan sa vyjadril, že zvýšenie cien potravín je pri zohľadnení všetkých týchto faktorov logické.



Vincent pripomenul, že pri priemernom náraste inflácie potravín na úrovni 17,5 % sa predajné ceny v Metro Slovakia zvýšili o 12 %. Ceny surovín, náklady na dopravu a na energie sa majú zvýšiť aj v tomto roku. Situácia tak dlhodobo ovplyvňuje majiteľov reštaurácií a malých podnikov.



Riaditeľ Metra Slovakia Vincent uviedol, že preto od februára 2023 nanovo zaviedli program s názvom Kúp viac, plať menej. Chcú prostredníctvom neho zabezpečiť stabilitu pre zákazníkov.



"Zaradili sme doň najobľúbenejšie značky a viac ako 5000 produktov, ktoré sú pre podnikanie našich klientov kľúčové. Naším cieľom je pre našich partnerov zabezpečiť absolútnu cenovú konkurencieschopnosť a efektívnosť nákladov," uviedol Vincent.