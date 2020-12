Ďalšia dotačná výzva pre kultúrno-kreatívny priemysel je určená firmám

Bratislava 29. decembra (TASR) – O finančnú pomoc, ktorá zmierni straty spôsobené pandémiou nového koronavírusu, môžu po jednotlivcoch z kultúrno-kreatívneho priemyslu žiadať aj firmy, pôsobiace v tomto segmente. Umožní to dotačná schéma, ktorú v utorok vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, lehota pre podanie žiadostí je do konca marca 2021.



Rezort informuje, že oprávnenými žiadateľmi sú napríklad organizátori koncertov, promotérske a reklamné agentúry, komerčné divadlá a kiná či rezervačné firmy. Mikro a malé podniky môžu získať dotáciu až na 90 percent nepokrytých fixných nákladov, v prípade stredných podnikov to môže byť 70 percent.



„Cieľom je nielen zachrániť tento silne zasiahnutý sektor, ale zároveň aj zabrzdiť druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá by mala veľmi negatívne dosahy aj na iné sektory," vysvetlil zámer výzvy vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.



„Ministerstvo kultúry doteraz pomáhalo dotáciami najmä jednotlivcom, teraz prinášame pomoc firmám pôsobiacim v kultúrno-kreatívnom priemysle, ako sú s. r. o., akciové či komanditné spoločnosti," dodala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Ako ďalej vysvetlila poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová, podmienkou poskytnutia pomoci je pokles obratu v období od 1. marca do 31. decembra 2020 najmenej o 30 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Pomoc bude poskytovaná ako príspevok na nekryté náklady, čiže tie, ktoré neboli kryté tržbami alebo inou pomocou.



„Znamená to, že ak žiadateľ čerpal dotáciu na nájom alebo mzdy, nemôže si náklady na ne uplatniť znova," vysvetlila Kiššová.



„Systém pomoci je nastavený čo najjednoduchšie, firma uvedie porovnanie tržieb v sťaženom období roku 2020 s rovnakým obdobím roku 2019 a všetky náklady za sťažené obdobie v roku 2020. Zároveň uvedie sumu krytia týchto nákladov, či už tržbami, štátnou pomocou alebo poistným. Zvyšná suma, teda suma nekrytých nákladov, bude základom pre výpočet dotácie," dodala Kiššová.



Podrobnosti a kompletné znenie výzvy je zverejnené na webe rezortu hospodárstva, informuje aj o telefonickom a mailovom kontakte pre zodpovedanie doplňujúcich otázok.