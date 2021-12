Kúpa darčekov sa stáva on-line záležitosťou, treba dbať na bezpečnosť

Bratislava 7. decembra (TASR) - Nakupovanie darčekov pod stromček sa pre aktuálny lockdown vo veľkej miere presúva do on-line prostredia. Aj tu však treba dbať na bezpečnosť, aby sa predvianočné nákupy zbytočne nepredražili. Právnička z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková napríklad radí platiť za objednaný tovar kartou. Umožní to pri nedodaní tovaru domáhať sa vrátenia peňazí. Ideálne je však vyhnúť sa pri nakupovaní cez e-shopy aj rôznym kyberpodvodom, vyzdvihla spoločnosť Flowmon Networks.



Ďatelinková spomenula, že platba kartou za on-line objednávky má viacero výhod. Ide napríklad o doplnkové služby, ktoré sú k nej často poskytované, ako napríklad poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty.



"Platba kartou je výhodná aj v tom, že v prípade, ak natrafíte na nepoctivého obchodníka, ktorý vám objednaný tovar či službu nedodá alebo vám ich dodá v rozpore s dohodnutými podmienkami, máte ako držiteľ platobnej karty možnosť domáhať sa vrátenia peňažných prostriedkov prostredníctvom služby spätného zúčtovania platby, tzv. chargeback," vysvetlila Ďatelinková.



Pri platbe kartou (napríklad kuriérovi) treba podľa nej dbať na kontrolu výšky sumy uvedenej na termináli. Takisto radí zakryť klávesnicu terminálu pri zadávaní PIN kódu a hlavne nikomu svoj PIN kód neposkytovať ani si ho nikam nezapisovať. "Platobnú kartu môže používať výlučne jej držiteľ, preto ju neposkytujte iným osobám, a to ani rodinným príslušníkom," upozornila Ďatelinková.



Hlavný konzultant Flowmon Networks Roman Čupka však upozornil aj na to, na čo by ľudia mali dbať pri nakupovaní, čo sa týka zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Radí využívať výlučne osvedčených obchodníkov a keď už si spotrebiteľ objednáva od neznámej značky, je dobré si overiť jej reputáciu a vyhľadať si recenzie.



Takisto je podľa neho dôležité všímať si pred URL adresou ikonu zámku, ktorá signalizuje, že prenos údajov je zašifrovaný. "Ak ikona zámku chýba, je nebezpečné na takejto stránke zadávať údaje platobnej karty, heslá či iné osobné údaje," zdôraznil Čupka.



Nakupujúcim radí aj nevyužívať možnosť zapamätania si platobných údajov s cieľom urýchlenia ďalších nákupov. Pripomenul aj dôležitosť používania silných hesiel a aktualizácie operačného systému. "Povinnou výbavou každého počítača by mal byť aktualizovaný antivírusový program, firewall a VPN pre vytvorenie bezpečného šifrovaného pripojenia," uzavrel Čupka.