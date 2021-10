Kúpa investičného bytu pri dnešných cenách prináša viacero rizík

Bratislava 9. októbra (TASR) - Kúpa investičného bytu pri aktuálnych vysokých cenách prináša viacero rizík. Ak chce niekto investovať do realít, mal by zvážiť realitné fondy alebo ich kombináciu s kúpou investičného bytu. Poznamenal to finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik pri porovnávaní výhodnosti a rizikovosti investícií do týchto dvoch možností.



Analytik poznamenal, že v minulosti priniesla investorom kúpa bytu vyšší výnos ako realitný fond. Pripisuje to prudkému cenovému nárastu, ktorý sa však v budúcnosti logicky musí spomaliť. "Realitný fond nemá pri dnešných cenách nehnuteľností potenciál dosiahnuť výnos podobný zisku z prenájmu investičného bytu v Bratislave (3,14 % verzus 5,5 % ročne). Ak navyše rast cien nehnuteľností bude ešte zopár rokov pokračovať, investícia do realitného fondu bude i naďalej menej výnosná ako kúpa bytu na prenájom," zhrnul Búlik.



Kúpa bytu ako investícia sa teda oplatí aj v súčasnosti, má to však podľa analytika viacero "ale". Rizikom je napríklad vysoká obstarávacia cena, pri ktorej v budúcnosti môže dôjsť k cenovej korekcii, čo môže výrazne narušiť plánované zhodnotenie, postavené najmä na raste hodnoty.



Ďalším rizikom je podľa analytika vyššia ponuka bytov na prenájom než je dopyt, čo môže spôsobiť, že byt bude aj niekoľko mesiacov v roku neobsadený. Navyše ceny prenájmov počas pandémie nového koronavírusu klesli a ich zásadný rast je podľa Búlika len málo pravdepodobný. "Majiteľovi sa môže stať, že aj bez hypotéky pri byte náklady prevýšia výnosy, zvlášť, ak občas naďabí na problematického nájomcu a bude musieť riešiť škody na zariadení bytu," skonštatoval analytik. Dodal, že pri hypotéke navyše treba počítať s možným rastom úrokov.



Naopak, realitné fondy majú podľa neho výhodu spočívajúcu v rozložení rizika medzi viaceré typy nehnuteľností a sú stabilnou voľbou pre drobných investorov. Záujem Slovákov o takéto investovanie pritom rastie, podľa štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) za apríl tohto roka narástli celkové aktíva v realitných fondoch o 3,3 %.



Bez rizík však nie sú ani realitné fondy, Búlik vidí hrozbu napríklad v zmenách na trhu komerčných nehnuteľností. Ďalším rizikom je, že realitné fondy môžu pozastaviť vyplácanie až na rok, čiže k peniazom sa malý investor môže dostať s oneskorením.