Kúpa Monsanta výrazne zvýšila zisk Bayeru

Frankfurt nad Mohanom 27. februára (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer oznámil za minulý rok rast zisku, čo je výsledok úplnej integrácie americkej spoločnosti Monsanto do štruktúr Bayeru po tom, ako ju nemecká firma kúpila v polovici roka 2018. V roku 2018 boli výsledky firmy zaťažené práve nákladmi na kúpu Monsanta. Na druhej strane, práve Monsanto môže v nasledujúcom období nemeckú spoločnosť zaťažiť pre vysoký počet žalôb za herbicíd Roundup.



Podľa Bayeru, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, čistý zisk dosiahol vlani 4,1 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje rast až o 141,4 %. Spoločnosť tak vysoko prekonala odhady analytikov.



Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 28,3 % na 11,5 miliardy eur a tržby dosiahli 43,55 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 3,5 %.



Na druhej strane, firma musí čeliť rastúcemu počtu žalôb spojených s kľúčovým produktom Monsanta, herbicídom Roundup. Látka glyfosát, ktorú výrobok obsahuje, je podľa žalujúcich príčinou ich onkologického ochorenia, čo však Bayer odmieta. K 6. februáru sa počet žiadostí o odškodnenie zvýšil na 48.600. V októbri ich firma evidovala 42.700.



Napriek tomu spoločnosť očakáva v tomto roku rast tržieb očistených o kurzové vplyvy a zmeny v portfóliu zhruba o 3 až 4 %. Okrem toho odhaduje, že upravený zisk na akciu by sa mal zvýšiť na 7 až 7,2 eura. Prognóza však nezahrnuje odhad potenciálneho vplyvu nového koronavírusu na firmu.