Kupci v Ázii sa ponáhľajú uzavrieť dlhodobé zmluvy na LNG

Kuala Lumpur 27. júna (TASR) - Ázijskí kupci sa v uplynulých mesiacoch ponáhľali uzavrieť dlhodobé zmluvy na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) po znížení jeho cien. Dôvodom sú obavy z náhlych cenových výkyvov, keďže svetový trh zostáva po minuloročnej kríze napätý. Uviedli to v utorok predstavitelia tohto odvetvia priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Trh LNG je stále napätý, ponuka nie je veľká," povedal Patrick Pouyanné, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TotalEnergies. "Dúfam, že počasie v Európe bude v zime opäť teplejšie, inak neexistuje spôsob, ako získať viac energie."



Za celý rok 2023 spotrebuje Ázia odhadom 260 miliónov ton LNG, uviedol Russell Hardy, generálny riaditeľ spoločnosti Vitol. Ide o nárast z 252 miliónov ton v minulom roku, ale pokles z 272 miliónov ton v roku 2021, keďže dopyt po LNG v Európe odklonil určitú časť dodávok z Ázie.



Ázia bude mať v roku 2023 stále prístup k LNG, aj keď k menšiemu objemu ako v roku 2021 a za vyššiu cenu.



V tomto roku podpísali kupujúci od Číny po Bangladéš množstvo zmlúv s Katarom a USA na druhú polovicu dekády. Poučili sa z doterajšieho vývoja na trhu a preorientovali sa na dlhodobejšie zmluvy. To vyhovuje výrobcom vzhľadom na dlhšie obdobie návratnosti investície.



Na spotovom trhu je dopyt po LNG z Číny slabší, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika sa spomaľuje a odoberá tiež viac plynu potrubím.



V Európe Hardy očakáva, že zásobníky na plyn budú naplnené do októbra, pričom miera spotreby v nadchádzajúcej zime bude závisieť od toho, aké bude počasie.



Dopyt počas chladnej zimy v Európe je o 10 až 15 miliárd kubických metrov (m3) vyšší ako pri teplej zime. Týchto 10 až 15 miliárd m3 je veľké číslo v porovnaní so 60 miliardami m3 zásob v Európe, dodal Hardy.