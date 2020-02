Hrčka: Kúpele Brusno sa predávajú pod reálnou hodnotou

Bratislava 10. februára (TASR) – Kúpele Brusno, ktoré sú v konkurze, sa podľa predsedu predstavenstva Štefana Hrčku predávajú pod reálnou hodnotou. Kritizuje postup správcu konkurznej podstaty aj Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB), ktorá kúpeľom poskytla financie. Pri predaji podniku sa mal dať podľa neho vypracovať znalecký posudok, ktorý by ukázal, že hodnota majetku je omnoho vyššia. O situácii informoval na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Podľa správcu by však oceňovanie podniku bolo bezpredmetné, mohlo by viesť k zdržaniu a následne zastaveniu prevádzky kúpeľov.



Ak by sa Kúpele Brusno predali za reálnu hodnotu, podľa Hrčku by bola uspokojená na 100 % SZRB aj veritelia, ktorí sú nezabezpečení. "Nehovorím, že by sa to predalo za hodnotu znaleckú, ale určite by sa to predalo drahšie, ako sa to predáva a predá teraz," podotkol. Banka podľa jeho slov odôvodnila nevykonanie znaleckého posudku tým, že by to bolo časovo a finančne náročné.



Priblížil, že správca po vyhlásení konkurzu vykonal súpis majetku kúpeľov. Z tohto súpisu podľa Hrčku vyplýva, že hlavná budova kúpeľov Poľana bola ohodnotená na 4,6 milióna eur. Investícia v cene obstarania, ktorá obsahovala viacero položiek, bola v hodnote 9,8 milióna eur a bytovka, kde je viacero bytov, v hodnote viac ako 79 000 eur.



Keď bol menovaný nový správca konkurznej podstaty, urobil nový súpis majetku. Celkovo podľa Hrčku správca hodnotu majetku spoločnosti Kúpele Brusno znížil zhruba o 9 miliónov eur. Správca následne žiadal záväzný pokyn od veriteľského výboru a SZRB na predaj podniku ponukovým konaním, pričom banku vo svojom pokyne nežiadal vyhotoviť znalecký posudok.



Hrčka zároveň poslal list ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD), v ktorom ho žiadal, aby zabezpečil zastavenie prvého ponukového kola predaja podniku spoločnosti Kúpele Brusno, ktoré sa má uzatvoriť práve 10. februára 2020 a vyhodnotiť do konca tohto mesiaca.



Žiada, aby bol vyhotovený znalecký posudok, aby sa stanovila reálna cena majetku a aby bol v prvom kole podnik ponúknutý za znaleckú hodnotu, ktorá bude podľa Hrčku niekoľkonásobne vyššia ako je v súčasnosti stanovená hodnota správcom konkurznej podstaty.



SZRB podľa Hrčku na jednej strane spochybňovala reštrukturalizačné konanie aj to, či spoločnosť dokáže splniť záväzky, a na druhej strane "dozerá", ako sa znižuje hodnota majetku. "To znamená, že ona nikdy ani nechcela dostať svoj majetok a svoje peniaze naspäť do štátneho rozpočtu," myslí si.



Každý obchodník, ktorý nemá znalecký posudok, sa podľa neho bude snažiť kúpiť podnik čo najlacnejšie. Skonštatoval, že v súčasnosti sa hodnota majetku Kúpeľov Brusno pohybuje okolo 3 miliónov eur po znížení správcom. Speňažovanie majetku bolo určené ponukovou formou, kde sa pravdepodobne schváli ponuka s najvyššou hodnotou.



Ak nový majiteľ kúpele kúpi, nie je podľa neho jasné, či bude spoločnosť fungovať. "Nastane to, že pravdepodobne bude musieť ten nový majiteľ zavrieť, kým si zaobstará nové vybavenie," tvrdí Hrčka.



Hajnalka Zöld zo spoločnosti I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, ktorá je správcom konkurznej podstaty, v reakcii na list Hrčku ministrovi financií uviedla, že pri stanovení súpisových hodnôt majetku je správca povinný vychádzať z účtovnej hodnoty majetku po zohľadnení skutočného stavu majetku.



Súpisové hodnoty majetku Kúpeľov Brusno podľa nej zodpovedajú účtovným hodnotám. Pri stanovení súpisových hodnôt správca vychádzal aj z prístupných informácií z oblasti realitného trhu. Zároveň podotkla, že správca bral do úvahy aj existujúce riziká vyplývajúce zo spornosti vlastníckych práv k hnuteľnému majetku.



Oceňovanie podniku by podľa správcu neprinieslo žiadny efekt a spôsobilo by ďalšie neprimerané časové zdržanie. To by v tejto situácii mohlo viesť k tomu, že ďalšia prevádzka kúpeľov bude neudržateľná a hrozilo by jej zatvorenie s dosahom na konečnú cenu a tým aj na výšku uspokojenia veriteľov v konkurze.



Spôsob a podmienky speňažovania majetku kúpeľov verejným ponukovým konaním považuje konkurzný správca za nanajvýš transparentné a efektívne. Zöld ubezpečila, že konkurzné konanie je vedené s odbornou starostlivosťou a jediným cieľom je maximalizácia výťažku pre uspokojenie prihlásených pohľadávok.