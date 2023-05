Kúpele Dudince mali vlani 17.526 klientov, rekordný rok nedosiahli

Dudince 29. mája (TASR) - Celkom 17.526 klientov sa vlani vystriedalo v liečebných zariadeniach spoločnosti Kúpele Dudince, a. s. Číslo bolo lepšie ako počas pandemických rokoch 2020 a 2021, no nedosiahlo ešte počty roku 2019, ktorý bol pre kúpele rekordným, keď zaznamenali 19.026 klientov.



"Pandémia nás vlani ovplyvnila v menšej miere, zaevidovali sme vyššiu ochotu cestovať a dopyt po našich kúpeľoch vzrástol," uviedla pre TASR hovorkyňa kúpeľov Andrea Petrušová. "Na konci februára sa však začal konflikt na Ukrajine, ktorý v priebehu roka výrazne ovplyvnil ceny energií, tovaru, potravín či ďalších služieb," dodala.



Ďalším faktorom, ktorý spoločnosť ovplyvnil, bola nedostatočná platba od zdravotných poisťovní, konkrétne u poistencov v skupine A. "Platby nereflektovali reálne náklady, ktoré s týmto typom služby podnik má. Vzhľadom na to, že naším cieľom nebolo znižovať štandard a rozsah poskytovaných služieb, s účinnosťou od 1. júla 2022 sme zaviedli doplatky za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou v skupine A," priblížila Petrušová.



V roku 2022 mali v podiele na tržbách najväčšie zastúpenie poistenci zdravotných poisťovní. Klienti zo Slovenska tvorili až 95 percent všetkých klientov. Pri zahraničnej klientele tvorili najväčší počet klienti z ČR a po prestávke z dôvodu pandémie prišli aj klienti z iných krajín, pričom najviac z nich bolo z nemecky hovoriacich teritórií. "Medziročne sa zvýšil aj počet klientov z iných krajín, napríklad z Izraela, Ukrajiny, Bieloruska či Maďarska," pripomenula hovorkyňa. Priemerná dĺžka pobytu sa medziročne znížila o 7,6 percenta a predstavovala 9,1 dňa.



Čo sa týka investícií, kúpeľom sa podarilo kompletne obnoviť dve poschodia v liečebnom dome Smaragd. "Kompletne sme zrekonštruovali izby, ale aj apartmány," doplnila.



Na nasledujúce obdobie majú v pláne niekoľko projektov, ktoré by sa mohli realizovať počas zimnej odstávky, ešte však nie je rozhodnuté, ktoré z nich dostanú zelenú. "Každopádne v najbližších rokoch by sme chceli investovať do rekonštrukcie ďalších poschodí v Smaragde, ale aj do obnovy reštaurácie v liečebnom dome Rubín," dodala.