Kúpeľné mesto Bath zavádza emisné poplatky za vjazd áut do centra

Bath 20. marca (TASR) - Známe britské kúpeľné mesto Bath, v ktorom oddychovali už starí Rimania, zavádza poplatky za vjazd áut produkujúcich nadmerné emisie do historického centra.



Bath je vyhľadávaným cieľom návštevníkov, ktorých zaujíma nielen zdravie, ale aj história a relax. Ale v ére automobilov, ktoré produkujú emisie nebezpečného oxidu dusičitého (NO2), prekračujú najmä staršie dieselové vozidlá zákonné limity. Toxické emisie môžu pritom spôsobiť astmatické záchvaty. Týmto ochorením trpí približne 12.000 ľudí v kúpeľnom meste na juhozápade Anglicka a jeho okolí.



V rámci novej iniciatívy tak budú vozidlá produkujúce nebezpečné emisie platiť od 9 libier (10,50 eura) denne za vjazd do centra mesta Bath. Poplatky za vjazd do centra, prvé v Británii mimo hlavného mesta Londýn, sú teda zamerané na zníženie emisií ohrozujúcich zdravie.



Podobné opatrenia aj s podporou vlády pripravujú aj ďalšie mestá ako Birmingham, Bradford či Bristol. Vláda v Spojenom kráľovstve totiž čelí ostrej kritike, a to aj pred súdom, naposledy v roku 2018, za neustále zlyhávanie pri redukcii znečistenia.



V Bathe už novú zónu čistého vzduchu Clean Air Zone, v ktorej sú zavedené poplatky, označujú príslušné značky a boli v nej nainštalované kamery na sledovanie áut. Najvyššie, až 100 GBP za vjazd do zóny 24 hodín denne a sedem dní v týždni, zaplatia najväčší producenti emisií - autobusy, autokary a nákladné vozidlá.



Podľa odborníkov Británia stráca v dôsledku znečistenia každý rok približne tri milióny pracovných dní pre ochorenie buď priamo zamestnancov, alebo ich detí, o ktoré sa potom musia postarať.



(1 EUR = 0,85763 GBP)