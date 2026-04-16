Kúpeľné mesto Dudince zvyšuje od mája daň za ubytovanie
Sadzbu tejto dane zvyšovali v meste naposledy pred dvomi rokmi, zvýšený výnos dane chcú využiť aj na budovanie nových parkovacích plôch.
Autor TASR
Dudince 16. apríla (TASR) - Kúpeľné mesto Dudince v okrese Krupina zvyšuje s platnosťou od mája tohto roka miestnu daň za ubytovanie. Sadzbu tejto dane zvyšovali v meste naposledy pred dvomi rokmi, zvýšený výnos dane chcú využiť aj na budovanie nových parkovacích plôch. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný.
O návrhu zvýšiť túto sadzbu dane diskutovali s poslancami podľa jeho slov ešte na sklonku minulého roka, ale nakoniec zámer stiahli. Zvýšenie dane nakoniec odsúhlasili na tohtoročnom aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Strieborný priblížil, že ide o zvýšenie o 20 centov. Daň za ubytovanie na osobu za jednu noc tak bude po novom vo výške 2,20 eura.
„K tomuto kroku sme pristúpili preto, že nároky na udržanie kvality územia ako destinácie cestovného ruchu si to vyžadujú,“ poznamenal primátor s tým, že sa každoročne zvyšujú výdavky na energie či mzdy. Prostriedky vybrané z miestnej dane za ubytovanie využívajú na údržbu verejných priestranstiev, parkov, ale aj odpadové hospodárstvo a mestskú políciu, ktorá sa stará o bezpečnosť v meste.
„Z tejto zvýšenej dane za ubytovanie, čo by malo byť v tomto roku za tých ostávajúcich osem mesiacov približne 40.000 eur, by sme zainvestovali aj do vybudovania parkovacích plôch,“ skonštatoval Strieborný.
V Dudinciach, ktoré sú vyhľadávané najmä pre miestne kúpele s liečivou minerálnou vodou, evidovali vlani približne 307.000 prenocovaní, čo prinieslo do mestského rozpočtu takmer 615.000 eur. Podľa primátora sú už tieto počty na úrovni rokov pred covidovým obdobím.
Aký bude tento rok, je podľa jeho slov ťažké predpokladať, no mesačné hlásenia zatiaľ podľa jeho slov ukazujú skôr mierny pokles. Podľa Strieborného to môže byť odzrkadlením súčasnej finančnej situácie obyvateľstva, ale aj aktuálnych cien kúpeľných pobytov. „Takže vidíme mierny pokles, uvidíme, ako to bude v hlavnej sezóne, ale myslím si, že tento rok bude taký zlomový a už nám to nebude rásť,“ dodal na margo počtu prenocovaní.
