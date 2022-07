Kupka: Schodok štátneho rozpočtu ČR by nemal prekročiť 330 miliárd Kč

Praha 23. júla (TASR) - Schodok štátneho rozpočtu Českej republiky by tento rok po chystanej novelizácii nemal prekročiť 330 miliárd korún (13,46 miliardy eur). Uviedol to minister dopravy Martin Kupka v rozhovore pre portál novinky.cz, ktorý prevzala TASR.



Oslovení ekonómovia sa zhodujú na tom, že by išlo o úspech, realita však nakoniec môže byť iná.



"Som presvedčený o tom, že by nemal presiahnuť a nepresiahne tých 330 miliárd Kč," povedal Kupka.



Aktuálne je rozpočet schválený s deficitom 280 miliárd Kč. Jeho novelu by mal minister financií Zbyněk Stanjura predložiť vláde na nasledujúcej schôdzi. Zohľadniť má vplyv vojny na Ukrajine a s tým spojené dodatočné výdavky aj vysokú infláciu.



Podľa hlavného ekonóma Českej sporiteľne Michala Skořepu by sa dal schodok 330 miliárd Kč za daných okolností považovať za úspech. Pripomenul, že najmä na strane rozpočtových výdavkov je druhá polovica roka spojená s veľkou neistotou. Prudké zvýšenie výdavkov domácností na energie a potraviny môže totiž vládu dotlačiť ešte k ďalším podporným opatreniam nad rámec tých, o ktorých sa zatiaľ diskutuje. V takom prípade by boli výdavky štátu výrazne vyššie ako terajší odhad.



Hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler podotkol, že doterajšie údaje týkajúce sa vývoja rozpočtu v prvom polroku naznačovali, že deficit bude smerovať až k 350 miliardám Kč. Číslo, o ktorom hovorí Kupka, tak síce na prvý pohľad nemusí byť nerealistické, ale súčasná ekonomická a geopolitická situácia prináša extrémnu neistotu, takže všetky odhady je potrebné brať s rezervou.



Podľa hlavného ekonóma BHS Štěpána Křečka je v týchto náročných časoch ospravedlniteľné, keď sa schodok štátneho rozpočtu bude pohybovať na vyššej úrovni. "V prípade, že sa v tomto roku odchýlime od plánovaného schodku vo výške 280 miliárd Kč v rozsahu do 50 miliárd Kč, bude to dobrý výsledok," povedal Novinkám.



Vláda by však podľa neho mala prísť s realistickým plánom, ako bude chcieť schodok v strednodobom horizonte znižovať. "Súčasné tempo zadlžovania našej krajiny nie je dlhodobo udržateľné a môžeme si ho dovoliť už len niekoľko rokov," varoval.



Ministerstvo financií v predbežnom pracovnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý na začiatku júna prerokovala vláda, naplánovalo schodok 295 miliárd Kč. Na rok 2024 potom rezort stanovil deficit zhruba 297 miliárd Kč a v roku 2025 na 298 miliárd Kč.



Vôbec najvyšší rozpočtový schodok malo Česko v minulom roku, a to 419,7 miliardy Kč. A rok predtým to bolo 367,4 miliardy Kč. Bilanciu oboch rokov však silne poznamenala pandémia nového koronavírusu.



(1 EUR = 24,514 CZK)