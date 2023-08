Kúpu U. S. Steel údajne zvažuje aj ArcelorMittal

Washington 17. augusta (TASR) - Koncern ArcelorMittal, druhý najväčší výrobca ocele na svete, zvažuje potenciálnu ponuku na kúpu americkej oceliarskej skupiny U. S. Steel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené s problematikou.



ArcelorMittal vedie so svojimi investičnými bankármi rozhovory o možnej ponuke, zatiaľ však nie je isté, či ju aj predloží, uviedli zdroje. Ponuky na prevzatie U. S. Steel už tento mesiac podali spoločnosti Cleveland-Cliffs a Esmark, v oboch prípadoch bola ich hodnota vyššia ako 7 miliárd dolárov (6,41 miliardy eur). Zástupcovia spoločností ArcelorMittal a U. S. Steel na žiadosti o zaujatie stanoviska nereagovali.



Zamestnanci U. S. Steel sú členmi odborového zväzu United Steel Workers (USW), ktorý podporil dohodu s Cleveland-Cliffs, U. S. Steel ju odmietol ako neprimeranú. Podpora zo strany odborov je dôležitá, keďže na základe kolektívnej zmluvy majú právo vstupovať do rokovaní o budúcnosti firmy a predkladať svoje požiadavky.



Prezident USW International Tom Conway pre agentúru Reuters uviedol, že odbory nepodporia žiadneho iného záujemcu ako spoločnosť Cleveland-Cliffs. Conway dodal, že nie je spokojný s tým, ako spoločnosť ArcelorMittal v minulosti zaobchádzala s pracovníkmi, tvrdenie však bližšie nerozviedol.



U. S. Steel v nedeľu (13. 8.) oznámil, že začal formálny proces vyhodnocovania strategických alternatív pre svoju budúcnosť. Spoločnosť rozhodnutie oznámila po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk siahajúcich od akvizície určitých výrobných aktivít až po prevzatie celej skupiny. Konkrétny časový plán na ukončenie hodnotiaceho procesu si spoločnosť nestanovila, pričom uviedla, že nie je isté, či vyústi do konkrétnej transakcie alebo iného strategického rozhodnutia.



U. S Steel sa stal terčom možnej akvizície po tom, ako spoločnosť zaznamenala v piatom štvrťroku po sebe pokles zisku a v štvrtom kvartáli v rade pokles tržieb.



(1 EUR = 1,0916 USD)