Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Ekonomika

Kúpu zahraničných aktív Lukoilu zvažuje aj ropný koncern Chevron

.
Na snímke prečerpávacia stanica na ropu v ropnom termináli na chorvátskom ostrove Krk v meste Omišalj 18. marca 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Chevron sa tak pripojil k spoločnosti Carlyle a ďalším, ktoré zvažujú kúpu aktív ruského koncernu v zahraničí.

Autor TASR
Houston/Moskva 17. novembra (TASR) - Americký ropný koncern Chevron skúma možnosti kúpy zahraničných aktív ruskej ropnej spoločnosti Lukoil. Pre agentúru Reuters to uviedlo päť zdrojov oboznámených s informáciami.

Chevron sa tak pripojil k spoločnosti Carlyle a ďalším, ktoré zvažujú kúpu aktív ruského koncernu v zahraničí. Ten chce svoje aktíva predať potom, ako USA uvalili na túto firmu, ako aj ruský Rosnefť sankcie s cieľom obmedziť možnosti Ruska financovať vojnu na Ukrajine. Hodnota zahraničných aktív Lukoilu dosahuje približne 22 miliárd USD (18,98 miliardy eur), pričom čas na dohodu záujemcov s Lukoilom je stanovený do 13. decembra.

Podľa zdrojov Chevron skúma skôr možnosť kúpiť aktíva Lukoilu iba v oblastiach, kde sa aktivity firiem prekrývajú, než celé portfólio ruskej firmy. Chevron sa k informáciám nevyjadril.

Lukoil sa na celosvetovej produkcii ropy podieľa zhruba 2 %, pričom podiel jeho zahraničných aktív predstavuje 0,5 %. Spoločnosť má v Európe tri rafinérie, podiely v ropných ložiskách v Kazachstane, Uzbekistane, Iraku, Mexiku, Ghane, Egypte a Nigérii. Okrem toho vlastní stovky čerpacích staníc po celom svete, vrátane USA.

(1 EUR = 1,1593 USD)
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.