Kúpu zahraničných aktív Lukoilu zvažuje aj ropný koncern Chevron
Autor TASR
Houston/Moskva 17. novembra (TASR) - Americký ropný koncern Chevron skúma možnosti kúpy zahraničných aktív ruskej ropnej spoločnosti Lukoil. Pre agentúru Reuters to uviedlo päť zdrojov oboznámených s informáciami.
Chevron sa tak pripojil k spoločnosti Carlyle a ďalším, ktoré zvažujú kúpu aktív ruského koncernu v zahraničí. Ten chce svoje aktíva predať potom, ako USA uvalili na túto firmu, ako aj ruský Rosnefť sankcie s cieľom obmedziť možnosti Ruska financovať vojnu na Ukrajine. Hodnota zahraničných aktív Lukoilu dosahuje približne 22 miliárd USD (18,98 miliardy eur), pričom čas na dohodu záujemcov s Lukoilom je stanovený do 13. decembra.
Podľa zdrojov Chevron skúma skôr možnosť kúpiť aktíva Lukoilu iba v oblastiach, kde sa aktivity firiem prekrývajú, než celé portfólio ruskej firmy. Chevron sa k informáciám nevyjadril.
Lukoil sa na celosvetovej produkcii ropy podieľa zhruba 2 %, pričom podiel jeho zahraničných aktív predstavuje 0,5 %. Spoločnosť má v Európe tri rafinérie, podiely v ropných ložiskách v Kazachstane, Uzbekistane, Iraku, Mexiku, Ghane, Egypte a Nigérii. Okrem toho vlastní stovky čerpacích staníc po celom svete, vrátane USA.
(1 EUR = 1,1593 USD)
