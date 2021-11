Kuriéri očakávajú silnú sezónu

Bratislava 22. novembra (OTS) - Vianočná nákupná horúčka odštartovala a na stránkach internetových obchodov sa začína objavovať sezónna ponuka darčekov. Množstvo nákupov, ktoré zákazníci na e-shopoch urobia v tomto období výrazne rastie. Počet objednávok bude kulminovať okolo 26. novembra a už neklesne až do Vianoc. Kuriérska spoločnosť DPD odporúča nenechávať si nákupy na poslednú chvíľu, množstvo zákazníkov internetových obchodov sa za posledné obdobie výrazne zvýšilo a darčeky on-line tak bude nakupovať rekordné množstvo ľudí.Posledné týždne pred Vianocami sú pre obchodníkov a kuriérov tradične najsilnejším obdobím roka. Objemy kulminujú okolo tzv. Black Friday, ktorý tento rok vychádza na 26. novembra a už neklesnú až do Vianoc. Množstvo zásielok sa v tomto období bežne zvýši až o 60 percent. Podľa odhadov spoločnosti DPD by to tento rok mohlo byť ešte o niečo viac. Dôvodom je najmä to, že množstvo ľudí, ktorí nakupujú na internete sa postupne zvyšuje. „” vysvetľuje, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Dôvodom vysokého záujmu o internetové nakupovanie je však aj zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku.” dodáva Peter Pavuk.Kuriérska spoločnosť DPD sa na koncoročný nápor zásielok pripravila. „hovorí Peter Pavuk.Postupné zhoršovanie pandemickej situácie a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia môžu znamenať aj predĺženie času, ktorý je potrebný na doručenie. „“ vysvetľuje Peter Pavuk.DPD stihne doručiť do Vianoc každú zásielku, ktorá bude odovzdaná na prepravu do 20. decembra. Ak chcú mať zákazníci istotu, že ich darček dorazí pod vianočný stromček načas, mali by svoje nákupy dokončiť pred týmto dátumom. Pri nákupoch zo zahraničia je dobré počítať ešte s niekoľkodňovou rezervou navyše.Posledné týždne pred Vianocami čelia internetové obchody veľkému nárastu objednávok. Zákazníci by na to mali myslieť dopredu. Aj obchodníci totiž majú obmedzené kapacity, ktoré dokážu za tento čas zvládnuť.,” radí Peter Pavuk.Samotné doručovanie balíkov dokážeme prispôsobiť potrebám adresátov, nemusia tak iba pasívne čakať na kuriéra. Ak im nevyhovuje čas a miesto doručenia, môžu ho prostredníctvom aplikácie myDPD zmeniť alebo balík presmerovať do odberného miesta Pickup. Tam si zásielku vyzdvihnú vtedy, keď im to bude najviac vyhovovať, napríklad cestou z práce alebo na nákup. Ak má zákazník na ceste viacero zásielok súčasne, môžu si ich pohyb a doručenie manažovať prostredníctvom webovej aplikácie myDPD. Samotné doručovanie zásielok je tak pre adresáta omnoho jednoduchšie.