Kuriérska spoločnosť DPD nasadila na Slovensku prvý Road Train

Bratislava 13. decembra (OTS) - Extra dlhá jazdná súprava, ktorá bude pravidelne premávať medzi Bratislavou a Žilinou dokáže dopravovať zásielky efektívne, a to s výrazne nižšou spotrebou, ako klasické nákladné ťahače s návesom. Vďaka pohonu na kvapalný zemný plyn LNG a väčšiemu objemu prepravených balíkov je jazdná súprava šetrná k životnému prostrediu.



DPD začala využívať Road Train ako vôbec prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku. Nákladná súprava dokáže pri jednej ceste prepraviť výrazne väčšie množstvo zásielok. Za výkonným ťahačom Iveco S-Way je zapojený nielen náves, ale aj ďalší nákladný kontajner. Kapacita celého “cestného vlaku” tak dosahuje až 140 m3. Na porovnanie, štandardný náves má kapacitu 94 m3 a súprava 2 kontajnerov prevezie 90 m3.



“Vďaka dlhej jazdnej súprave sa výrazne zvyšuje samotná efektivita prepravy. Jeden skúsený vodič takýmto spôsobom dokáže prepraviť medzi Bratislavou a Žilinou o polovicu viac zásielok, ako doteraz. Pomáha nám to tiež držať pod kontrolou spotrebu pohonných hmôt a dokážeme tak udržať stabilné ceny dopravy aj v časoch, kedy sa náklady výrazne zvyšujú,” vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku Peter Pavuk.



Jazdná súprava využíva ako palivo kvapalný zemný plyn LNG, pričom jej spotreba je 24 kg na 100 km. Na plnú nádrž dokáže prejsť okolo 1400 km. Pohon na LNG má veľké výhody práve pri nákladnej doprave na dlhšie vzdialenosti. Nákladným automobilom umožňuje toto palivo prejsť veľkú vzdialenosť na jedno natankovanie. Oproti bežným palivám má pohon na skvapalnený zemný plyn nižšie emisie. DPD využíva vozidlá na LNG aj na iných dopravných trasách v Európe. Vozidlá na LNG prepájajú Slovensko napríklad s Holandskom a Nemeckom.



Kuriérska spoločnosť DPD pravidelne investuje do svojej prepravnej siete a zavádza inovácie s cieľom zefektívniť dopravu zásielok a znížiť vplyv na životné prostredie. Aj vďaka využívaniu vozidiel s alternatívnym pohonom spoločnosť napĺňa svoj celosvetový záväzok, doručovať každý jeden balík bez uhlíkovej stopy. DPD postupne zvyšuje podiel elektrických dodávok, ktoré pod jej značkou jazdia. V súčasnosti ich po Slovenských cestách jazdí už 60. Do roku 2025 už bude na území hlavného mesta doručovať zásielky výlučne pomocou elektrických dodávok.