Kuriérska spoločnosť očakáva rekordný počet doručených zásielok

Bratislava 12. novembra (TASR) - Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service (SPS) očakáva v tomto roku rekordný počet doručených zásielok. Podľa spoločnosti to súvisí so zvýšeným záujmom o zásielky zo zahraničia a rozširovaním siete výdajných boxov. Najväčší nápor očakávajú v období pred akciovým Black Friday a počas decembra až do Vianoc. Zhodnotila to v utorok kuriérska spoločnosť.



"Celkový objem doručených zásielok nám medziročne narástol o 25 %, čo je signifikantný parameter toho, že rozvoj našej spoločnosti ide správnym smerom. Neustále však musíme kompenzovať prudký rast nákladov, no aj tak sa nám darí zlepšovať služby a realizovať aktivity súvisiace s ekologizáciou vozového parku či inštaláciou stoviek nových balíkovo boxov ako hlavnej priority," priblížil konateľ SPS Ján Ťurek.



Podľa dát kuriérskej spoločnosti býva nárast objemu zásielok počas novembrového Black Friday vyšší až o 50 % oproti októbru. Rast pokračuje aj v predvianočnom období, v posledných dňoch pred Vianocami kuriéri doručia aj 200.000 zásielok za deň, priblížila spoločnosť.



V tomto roku vyzdvihnutie zásielok vo výdajných boxoch využilo 69 % ľudí, pred dvomi rokmi to bolo 36 %. V prípade preferencie sa záujem o zásielky vo výdajných boxov zvýšil za dva roky o takmer päťnásobok. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu, ktorý si kuriérska spoločnosť nechala vypracovať.



"Práve pri balíkovo boxoch evidujeme výrazný záujem o ich využívanie, preto pracujeme na čo najrýchlejšej inštalácii po celom Slovensku, aktuálne je ich už viac ako 250. Zákazník si balík následne vyzdvihne jednoducho, na prebratie mu stačí iba SMS kód," uviedol Ťurek.