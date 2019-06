Kurota: SR má najhoršie podmienky pre malé a stredné firmy vo V4

O plusoch a mínusoch pracovnej migrácie na náš trh hovoril Milan Kurota z agentúry SlovakiaInvest.

Bratislava 19. júna (Tablet.TV) - Slovensko má rekordne nízku nezamestnanosť a na udržanie hospodárskeho rastu potrebuje aj pracovné sily zo zahraničia, tvrdí Milan Kurota z agentúry SlovakiaInvest. Slovensko má najhoršie podmienky na prilákanie malých a stredných podnikov zo zahraničia spomedzi krajín V4. Najmä v oblasti podnikateľského prostredia zaostáva za svojimi susedmi.



„Bariéry sú v podnikateľskom prostredí a v procese príchodu týchto podnikateľov na Slovensko. Atraktivita podnikateľského prostredia v porovnaní so susednými krajinami výrazne klesla. Poslednou komparatívnou výhodou bola absencia dane z dividend, no ani to už neplatí. Máme vyššie zdanenie firiem, 21%, v Maďarsku je to len 9%,v Česku 19% a v Poľsku pre malé a stredné podniky iba 15%. Registrácia firmy v Maďarsku trvá tri dni. Na Slovensku sú to tri týždne. Zápis do obchodného registra by mal trvať pár dní, no prax z posledného obdobia v Bratislave je taká, že to trvá mesiac,“ upozornil Kurota.







Slovensko dokáže prostredníctvom investičných stimulov prilákať veľké firmy, napríklad do automobilového priemyslu, no, podľa Kurotu, pilierom ekonomiky sú malé a stredné podniky, pretože tie tvoria väčšinu hrubého domáceho produktu aj zamestnanosti. Malých a stredných podnikateľov zo zahraničia, ktorí by chceli podnikať aj na Slovensku, však brzdí byrokracia.



„To, čo podnikateľ napríklad v Maďarsku vybaví za týždeň, u nás je to práca na niekoľko týždňov až mesiacov,“ konštatoval Kurota, ktorý ako príklad uviedol získanie prechodného pobytu ako podmienku pre začatie podnikania. „Takúto podmienku nemajú ani v Česku, ani v Poľsku a ani v Maďarsku. Lehota na pridelenie prechodného pobytu za účelom podnikania je u nás 90 dní, no často to trvá omnoho dlhšie,“ dodal Kurota.



Pre malých podnikateľov by sa od januára mali podnikateľské podmienky zlepšiť v oblasti zdaňovania. Koalícia sa dohodla, že všetci, ktorí majú obrat do 100.000 eur, právnické osoby aj živnostníci, budú platiť od budúceho roka 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb.