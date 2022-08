Kurz eura v utorok stagnuje na 1,0270 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 2. augusta (TASR) - Spoločná európska mena v utorok stagnovala. Ráno sa predávala po 1,0270 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako v pondelok (1. 8.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura ešte o niečo nižšie, na 1,0233 USD/EUR.



Pod výrazným tlakom bol v utorok ráno austrálsky dolár. Austrálska centrálna banka síce zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu štvrtýkrát od mája, pričom tretíkrát po sebe o 50 bázických bodov, uviedla však, že ďalší vývoj menovej politiky bude závisieť od prichádzajúcich údajov. Trh interpretoval zmenu rétoriky ako odklon od rozhodného boja s vysokou infláciou. To malo negatívny vplyv na austrálsky dolár.



Z eurozóny ani z USA sa v utorok neočakávajú žiadne dôležité makroekonomické údaje, ktoré by mohli mať výraznejší vplyv na devízový trh. Vyjadriť by sa však malo viacero vysoko postavených centrálnych bankárov, predovšetkým z USA.



Trhy tiež sledujú situáciu na Taiwane, ktorý by mohla v rámci svojej cesty po Ázii navštíviť šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Táto potenciálna návšteva už niekoľko týždňov zvyšuje napätie vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. Čína, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, dala už skôr najavo, že návštevu Pelosiovej by vnímala ako provokáciu, a varovala "pred vážnymi následkami".