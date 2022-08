Kurz eura klesol na 1,0185 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 15. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa na začiatku nového týždňa opäť dostala pod tlak. Jej kurz v pondelok padol na 1,0185 USD/EUR, pričom ešte ráno sa predávala približne o pol cena vyššie.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz na 1,0195 (v piatok: 1,0285) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9809 (0,9722) eura.



Slabé makroekonomické údaje z Číny podporili dopyt po americkom dolári, ktorý je v časoch neistoty a turbulencií považovaný ako hlavná rezervná mena za bezpečný prístav. Vývoj maloobchodných tržieb rovnako ako priemyselnej produkcie sklamal očakávania, pričom nové čísla signalizujú ochladenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Čínska centrálna banka (PBOC) v snahe o podporu ekonomiky nečakane znížila úrokové sadzby prvýkrát od januára. To malo negatívny vplyv na jüan, ktorý voči doláru klesol.



Pod tlak sa v pondelok dostal aj maďarský forint, ktorý sa oslabil voči euru aj doláru. Agentúra S&P totiž zhoršila výhľad ratingu Maďarska na negatívny zo stabilného. To znamená, že krajine hrozí zhoršenie úverovej známky. Agentúra poukázala na negatívne vplyvy vojny na Ukrajine na maďarskú ekonomiku.