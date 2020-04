Kurz eura klesol na 1,0860 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 30. apríla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny mierne klesol. Vo štvrtok ráno sa predávala po 1,0860 USD, čo bolo o niečo menej ako v stredu (29. 4.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,0842 USD/EUR.



Euro si tak nedokázalo udržať zisky zo stredajšieho večera, keď si po rozhodnutí americkej centrálnej banky (Fed) polepšilo. Rast po oznámení rozhodnutia Fedu však nebol nijako výrazný a oslabovanie dolára malo len krátke trvanie.



Fed ponechal základnú sadzbu v pásme 0 % až 0,25 %. Zároveň tiež opäť prisľúbil, že urobí všetko na podporu ekonomiky zápasiacej s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Podľa hlavného ekonóma nemeckej krajinskej banky Landesbank Baden-Württemberg Uwe Burkerta by sme sa mali pripraviť na ďalšiu dlhú fázu nulových úrokových sadzieb.



Aj vo štvrtok bude v centre pozornosti devízového trhu menová politika. Zasadá totiž Rada guvernérov ECB, ktorá svoje rozhodnutie zverejní o 13.45 h SELČ. Niektorí analytici očakávajú, že ECB by mohla prijať ďalšie krízové opatrenie a zvýšiť objem nákupu cenných papierov. Navyše sa dnes očakáva viacero makroekonomických údajov z eurozóny, ktoré by tiež mohli dať trhu nové impulzy.