Kurz eura klesol na 1,1732 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Zhoršenie pandemickej situácie spôsobilo uprostred týždňa výrazné oslabenie spoločnej európskej meny. V stredu neskoro popoludní sa predávala po 1,1732 USD, pričom ešte ráno sa jej kurz pohyboval len tesne pod 1,18 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz na 1,1727 (v utorok: 1,1832) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8527 (0,8452) eura.



Vlády v eurozóne čoraz viac sprísňujú opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu. V Nemecku sa pripravuje rozsiahle obmedzenie verejného života. Nové reštrikcie by mali začať platiť 2. novembra a trvať by mali do konca mesiaca. Výrazne sprísnenie plánuje aj Francúzsko. Prezident Emmanuel Macron oznámi nové opatrenia v stredu večer. Tento vývoj mal negatívny vplyv na euro, naopak, profitovali z neho meny považované za bezpečné prístavy v turbulentných časoch ako dolár či jen.



Ekonomické následky nových reštrikcií by mohli byť veľké. Výrazne sa zvyšuje riziko druhej recesie, varoval hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer. Mnohé firmy sa ešte nezotavili z prvého lockdownu, ktorý sa konal na jar. "Nemôžeme ekonomiku zapínať a vypínať ako lampu bez toho, aby sme ju masívne nepoškodili," uviedol Krämer.



Aktuálna situácia zvyšuje tlak na ECB, aby ešte viac uvoľnila menovú politiku. Experti však nečakajú nové opatrenia už na štvrtkovom (29. 10.) zasadnutí Rady guvernérov. Šéfka ECB Christine Lagardová by však mohla signalizovať pripravenosť zvýšiť objem nového núdzového pandemického programu nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP).