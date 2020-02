Kurz eura klesol na najnižšiu úroveň od apríla 2017

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Spoločná európska mena zostáva pod tlakom. Jej kurz vo štvrtok klesol až na 1,0834 USD/EUR, čo bolo najmenej od apríla 2017.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,0867 (v stredu 1,0914) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9202 (0,9163) eura.



Euro už dlhší čas oslabuje. Jedným z dôvodov sú slabé makroekonomické údaje z eurozóny. V poslednom čase sklamali predovšetkým údaje o priemyselnej produkcii. Zlepšenie sa nedá očakávať z dôvodu ekonomických dôsledkov epidémie koronavírusu. Niektorí experti dokonca hovoria o riziku recesie.



Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na kurz spoločnej meny, sú mediálne správy o tom, že ECB by mohla ešte viac uvoľniť menovú politiku.



Nárast počtu nakazených novým koronavírusom v Číne a zvýšenie počtu smrteľných prípadov spôsobil opätovný nárast neistoty na trhoch. Investori začínajú pochybovať o schopnosti čínskych úradov zvládnuť situáciu. Z toho profitovali meny považované za bezpečný prístav v časoch neistoty. Kurz švajčiarskeho franku voči euru sa dostal najvyššie od leta 2015. Posilnil aj japonský jen.



Vo štvrtok si polepšila aj britská libra. Dôvodom bolo prekvapivé odstúpenie ministra financií Sajida Javida. Experti zdôvodnili reakciu trhu vyhliadkami na veľkorysejšie výdavky pod vedením Javidovho nástupcu, čo by mohlo podporiť ekonomiku.