Kurz eura klesol z 2,5-mesačného maxima

Londýn 10. júna (TASR) - Euro v pondelok kleslo z 2,5-mesačného maxima, keďže americko-mexická dohoda o migrácii posilnila dolár. A tiež v reakcii na správy, že Európska centrálna banka je otvorená zníženiu úrokovej miery, ak by sa hospodársky rast euroregiónu zhoršil.



Jednotná európska mena minulý týždeň prudko vzrástla po tom, ako ECB podľa očakávania nezmenila úrokové sadzby a potvrdila, že zostanú „na svojej súčasnej úrovni“ až do polovice roka 2020.



V nedeľu (9. 6.) však dva zdroje oboznámené s diskusiami v ECB uviedli, že ak by ekonomika regiónu po expanzii o 0,4 % v 1. štvrťroku stagnovala, prichádza do úvahy zníženie úrokov.



„Strážcovia meny sa snažia zistiť, či existuje niečo, čo môžu ešte uvoľniť, a či to bude fungovať,“ povedal Kit Juckes, analytik Société Générale.



Podľa neho však euro len ťažko výraznejšie stúpne, pokiaľ investori neznížia svoje krátke pozície, alebo sa nezlepšia ekonomické základy eurozóny.



Kurz eura v pondelok klesol o 0,2 % na 1,1306 USD/EUR po tom, čo sa minulý týždeň vyšplhal na 1,1348 USD/EUR, čo bola jeho najvyššia hodnota od marca.



Dolárový index vzrástol 0,3 % na 96,825 bodu.