Kurz eura mierne klesol

Londýn 4. novembra (TASR) - Kurz eura sa v pondelok znížil, pretože investori vyčkávajú na prvé vystúpenie Christine Lagardeovej, novej prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB). Ale spoločná mena sa stále drží blízko niekoľkotýždňového maxima, keďže sa objavili správy, že Spojené štáty možno nakoniec nezavedú clá na dovoz áut zo zámoria.



Lagardeová prednesie svoj prvý prejav ako šéfka ECB a trhy predpokladajú, že sa bude držať politického scenára svojho predchodcu Maria Draghiho.



Americký minister obchodu Wilbur Ross v nedeľu (3. 11.) uviedol, že Washington pravdepodobne nebude musieť zaviesť clá na dovoz vozidiel z Európy koncom tohto mesiaca po „dobrých rozhovoroch“ s automobilkami v Európskej únii, Japonsku a Kórei.



USA už clá na autá raz odložili a odborníci v oblasti obchodu sa domnievajú, že by to mohli znova urobiť.



"To by mohlo zdvihnúť náladu v nemeckom výrobnom odvetví," povedal Kenneth Broux, stratég spoločnosti Société Générale.



Ani skutočnosť, že nemecký výrobný sektor zostal v recesii a aktivita tovární v celej eurozóne sa v októbri prudko znížila, nedokázala ovplyvniť optimizmus, pričom euro zostalo po zverejnení týchto údajoch nezmenené.



Kurz eura v pondelok krátko popoludní mierne klesol na 1,1163 USD/EUR, čo je ale blízko jeho októbrového maxima 1,1180 USD/EUR.