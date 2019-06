Kurz eura mierne vzrástol na 1,1325 USD/EUR

Predbežné urovnanie obchodného sporu USA s Mexikom sa postaralo o mierne uvoľnenie na devízovom trhu.

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Spoločná európska mena v utorok mierne posilnila. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1325 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v skorom obchodovaní.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,1320 (v pondelok: 1,1301) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8834 (0,8849) eura.



Predbežné urovnanie obchodného sporu USA s Mexikom sa postaralo o mierne uvoľnenie na devízovom trhu. Ukončenie obchodných konfliktov však zostáva v nedohľadne. Primárnym cieľom Washingtonu je podľa devízového experta Commerzbank Ulricha Leuchtmanna relatívne ekonomické posilnenie USA tým, že oslabia rast ostatných ekonomík. Táto politika je teraz zameraná proti Číne, ale čoskoro sa zrejme otočí aj proti Európe.



Americký prezident Donald Trump opäť ostro kritizoval menovú politiku domácej centrálnej banky (Fed). To však malo len krátkodobý vplyv na dolár. Trump okrem toho označil euro a ďalšie meny za podhodnotené voči doláru, čo znevýhodňuje Spojené štáty. Príčinou silného dolára je podľa neho menová politika Fedu.



V utorok si polepšila aj britská libra. Aj napriek veľkej neistote týkajúcej sa brexitu zostáva situácia na britskom trhu práce dobrá. Zamestnanosť za tri mesiace od februára do apríla stúpla viac, než sa očakávalo. Takisto výrazne vzrástli mzdy.