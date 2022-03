Kurz eura opäť klesol pod 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Spoločná európska mena vo štvrtok len krátko profitovala z rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) a jej kurz opäť klesol pod hranicu 1,10 USD/EUR. Neskoro popoludní predávala po 1,0980 USD, čo bolo približne o 1 cent menej v porovnaní s ránom.



ECB stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,1084 (v stredu 1,0993) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9022 (0,9097) eura.



ECB aj napriek novým rizikám smeruje k ukončeniu monetárnych stimulov. Rada guvernérov rozhodla, že ukončí nákup dlhopisov skôr, než sa doteraz plánovalo. Nákupy by sa mali zastaviť koncom leta. Tieto vyjadrenia ECB najprv podporili euro a jeho kurz stúpol až na 1,1121 USD/EUR.



Pre neistoty spojené s vojnou na Ukrajine niektorí ekonómovia predpokladali, že ECB bude opatrnejšia a počká s ukončením stimulov.



Euro však svoje zisky rýchlo stratilo. Šéfka ECB Christine Lagardová totiž na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov uviedla, že ECB sa nebude ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb. Negatívny vplyv na spoločnú menu má aj pokračujúca vojna na Ukrajine.