Kurz eura opäť klesol pod hranicu 1,16 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok oslabila a jej kurz opäť klesol pod hranicu 1,16 USD/EUR. Ráno sa obchodovala pod 1,1585 USD, teda o niečo nižšie v porovnaní so stredajším (3. 11.) večerom.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz eura na 1,1578 USD/EUR.



V stredu večer sa kurz eura dočasne dostal nad 1,16 USD/EUR po oznámení americkej centrálnej banky (Fed), že začne obmedzovať nákupy dlhopisov. Jej šéf Jerome Powell však jasne signalizoval, že Fed sa nebude ponáhľať so zvyšovaním sadzieb, a dolár sa dostal pod tlak.



Vo štvrtok sa očakáva viacero makroekonomických údajov. Navyše britská centrálna banka (BoE) rozhoduje o nastavení menovej politiky, ktorá by mohla zvýšiť sadzby prvýkrát od začiatku pandémie.