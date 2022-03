Kurz eura opäť vzrástol nad 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 25. marca (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa na konci týždňa opäť dostal nad hranicu 1,10 USD/EUR. V piatok ráno sa obchodovala po 1,1030 USD, teda o niečo vyššie ako vo štvrtok (24. 3.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,0978 USD/EUR.



Investori v piatok čakajú na správu o vývoji podnikateľskej nálady v Nemecku. Inštitút Ifo predpoludním zverejní svoju pravidelnú mesačnú správu o indexe podnikateľskej dôvery. Trh počíta s výrazným zhoršením, keďže vojna na Ukrajine výrazne zneistila firmy.



V Bruseli sa americký prezident Joe Biden stretne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Biden následne odletí do východného Poľska, ktoré hraničí s Ukrajinou. Z Ukrajiny už do Poľska utieklo 2,2 milióna ľudí, z ktorých tam väčšina aj zostala.