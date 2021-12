Kurz eura pred rozhodnutím Fedu stagnuje na 1,1259 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 15. decembra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v stredu pred rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky prakticky stagnoval. Neskoro popoludní sa euro predávalo po 1,1259 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz eura na 1,1262 (v utorok: 1,1309) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8879 (0,8843) eura.



Fed večer zrejme vzhľadom na vysokú infláciu rozhodne o zrýchlení ukončovania monetárnych stimulov. Ekonómovia počítajú s tým, že Fed aj napriek novému nákazlivému koronavírusovému variantu omikron akceleruje obmedzovanie mesačného nákupu dlhopisov. To by tiež znamenalo, že Fed by na budúci rok mohol začať zvyšovať úrokové sadzby skôr, než sa doteraz očakávalo.



Pod tlakom je naďalej turecká líra, ktorej kurz voči doláru aj euru sa opäť približuje k historickým minimám. Líra sa už niekoľko týždňov prepadá a stanovujú nové rekordné minimá. Dôvodom je uvoľňovanie menovej politiky v situácii vysokej inflácie, ktorá v novembri dosiahla vyše 21 %.



Trh predpokladá, že turecká centrálna banka, na ktorú tlačí prezident Recep Tayyip Erdogan, vo štvrtok (16. 12.) zníži svoju kľúčovú sadzbu o 100 bázických bodov na 14 %.



Líra sa v pondelok (13. 12.) prvýkrát oslabila nad 14 TRY/USD a jej kurz sa dostal až na 14,99 TRY/USD. V stredu sa jej kurz opäť približoval k tejto hranici. Centrálna banka sa snaží intervenciami zabrániť ešte strmejšiemu prepadu líry.