Kurz eura sa dostal nad hranicu 1,16 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 22. júla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny pokračoval uprostred týždňa v raste a dostal sa najvyššie od októbra 2018. V popoludňajšom obchodovaní prekonal hranicu 1,16 USD/EUR, keď sa vyšplhal až na 1,1601 USD/EUR. Euro neskôr prišlo o časť ziskov a v popoludňajšom obchodovaní sa predávalo o niečo nižšie. Ráno sa kurz eura ešte nachádzal len tesne nad hranicou 1,15 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz eura na 1,1578 (v utorok: 1,1443) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8637 (0,8739) eura.



Euro si v stredu výrazne polepšilo a posilnilo sa voči všetkým dôležitým menám. Opätovne narastajúce napätie vo vzťahoch medzi USA a Čínou sa postaralo o neistotu na trhoch. USA nariadili zatvorenie čínskeho konzulátu v Houstone. Z tohto však neprofitoval dolár, ako sa to tradične stáva v čase zvýšenej neistoty, ale euro. Zjavne sa zvýšila dôvera v euro po dohode lídrov Európskej únie.



Spoločná európska mena výrazne vzrástla už v utorok (21. 7.), keď zdražela približne o 1 americký cent. Experti to zdôvodnili dohodou lídrov EÚ na fonde obnovy po koronakríze. Podľa nemeckého ministra financií Olafa Scholza zmení emisia spoločného dlhu EÚ na zvládnutie koronakrízy politickú statiku v Európe. "Európa týmto rozhodnutím berie spoločnú zodpovednosť za svoj osud," povedal Scholz.



Negatívny vplyv na ekonomiku USA majú vysoké prírastky nových prípadov ochorenia COVID-19. "Koronakríza tam nie je ani zďaleka prekonaná a výrazne pribrzdí ekonomiku," uviedla devízová expertka Commerzbank Antje Praefckeová. Vyhliadky eura sú podľa nej aktuálne o niečo lepšie než dolára.