Kurz eura opäť klesol

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) – Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje na začiatku nového týždňa hlboko pod hranicou 1,13 USD/EUR. To je výrazne menej ako minulý týždeň, keď vo štvrtok sa dostal takmer na 1,14 USD/EUR. Potom však na konci týždňa prudko padol.



V pondelok ráno sa euro predávalo po 1,1251 dolárov, teda približne pri rovnakom kurze ako v piatok večer. Európska centrálna banka stanovila v piatok referenčný kurz na 1,1304 (vo štvrtok: 1,1348) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8846 (0,8812) eura.



Dôvodom oslabenia spoločnej meny na konci týždňa bolo zhoršenie nálady na medzinárodných akciových trhoch. Investorov znepokojila pesimistická prognóza americkej centrálnej banky a obavy z ďalšej vlny epidémie nového koronavírusu.



V pondelok obavy investorov prehĺbili správy o nových nákazách koronavírusom v Pekingu. Navyše zotavenie čínskej priemyselnej produkcie v máji bolo slabšie, než sa očakávalo. To podporilo meny považované za bezpečný prístav v časoch neistoty, ako sú americký dolár, švajčiarsky frank či japonský jen.