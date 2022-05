Kurz eura sa oslabil na 1,0777 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom/Londýn 31. mája (TASR) - Straty spoločnej európskej meny sa prehĺbili po zverejnení správy o májovom náraste inflácie v eurozóne na rekordných 8,1 %. Avšak očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) čoskoro zvýši úrokové sadzby, obmedzili straty, a máj zrejme bude pre euro zatiaľ najlepším mesiacom v tomto roku.



Euro sa v utorok oslabilo o 0,6 % a okolo poludnia sa predávalo po 1,0777 USD. Neskôr zmazalo časť strát. Od začiatku mesiaca sa však posilnilo takmer o 2 %, čo je jeho najlepšia mesačná výkonnosť v tomto roku.



Zrýchlenie inflácie sa zvyčajne považuje za signál, že centrálna banka sprísni menovú politiku. ECB je však opatrná a obáva sa, že zvýšenie sadzieb stiahne ekonomiku eurozóny do recesie. Predovšetkým v situácii, keď sa Európska únia (EÚ) snaží znížiť svoju závislosť od ruských energií, čo môže spôsobiť ďalší nárast inflácie.



Nárast cien ropy zasa podporil dolár rovnako ako to, že riziko recesie v Európe je väčšie než v USA, uviedol stratég spoločnosti Equiti Capital Stuart Cole.



Medziročná miera inflácie v eurozóne v máji stúpla na 8,1 % zo 7,4 % v apríli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Ekonómovia počítali so zrýchlením tempa rastu spotrebiteľských cien len na 7,7 %.



Dolárový index, ktorý meria jeho vývoj voči šiestim hlavným svetovým menám, si polepšil o 0,4 % a okolo poludnia sa nachádzal na 101,71 bodu. V noci na utorok padol až na 5-týždňové minimum 101,29 bodu.