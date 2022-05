Kurz eura sa pohybuje nad 1,05 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 6. mája (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa na konci týždňa pohybuje stabilne nad hranicou 1,05 USD/EUR. V piatok ráno sa predávala po 1,0530 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako vo štvrtok (5. 5.) večer.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura ešte o niečo vyššie na 1,0568 USD/EUR.



Investori v piatok čakajú predovšetkým na mesačnú správu o vývoji nezamestnanosti v USA. Analytici počítajú s ďalším poklesom nezamestnanosti. Čoraz viac sa do centra pozornosti dostáva vývoj miezd, ktoré sa už výrazne zvýšili a existuje riziko, že budú naďalej podporovať vysokú infláciu.



Americká centrálna banka (Fed) v stredu (4. 5.) v boji proti rýchlemu rastu cien zvýšila úrokové sadzby najprudšie za viac než 20 rokov. Menový výbor (FOMC) zdvihol kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. To by bolo prvé takéto razantné sprísnenie od mája 2000. Odvtedy Fed zvyšoval kľúčovú sadzbu v krokoch vždy po 25 bázických bodov.