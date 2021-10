Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Spoločná európska mena sa uprostred týždňa pohybovala v úzkom pásme. V stredu neskoro popoludní sa predávala po 1,1601 USD. Podobne ako v utorok (26. 10.), jej kurz osciloval okolo úrovne 1,16 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz eura na 1,1617 USD (v utorok 1,1618) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8608 (0,8607) eura.



Nemecké dovozné ceny v septembri medziročne stúpli o 17,7 %, čo bol ich najprudší nárast za 40 rokov. To signalizuje pretrvávajúce inflačné tlaky. Najviac zdraželi energie a medzitovary, ako drevo alebo plasty.



Finančné trhy čakajú na štvrtkové (28. 10.) zasadnutie Rady guvernérov ECB. Experti nepočítajú so zmenou nastavenia menovej politiky ani pandemického núdzového programu nákupov aktív PEPP. O jeho budúcnosti by sa malo rozhodovať až na decembrovom zasadnutí Rady guvernérov.