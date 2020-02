Kurz eura stagnuje na 1,0850 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 25. februára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v utorok prakticky stagnoval. Ráno si dokázala udržať zisky z pondelka (24. 2.) a predávala sa po 1,0850 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako v pondelok večer.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz na 1,0818 (v piatok: 1,0801) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9244 (0,9258) eura.



Po výrazných turbulenciách na začiatku týždňa pre rýchle šírenie nákazy koronavírusu sa situácia na medzinárodných trhoch mierne upokojila. To signalizuje aj fakt, že sa znížil dopyt po menách považovaných za bezpečné prístavy pre investície v časoch neistoty, ako sú švajčiarsky frank a japonský jen.



Hlavnou témou na trhoch zostáva epidémia koronavírusu. Kľúčovou otázkou je, do akej miery sa vírus rozšíri mimo Číny. Spomedzi makroekonomických údajov by sa o nové stimuly mohla postarať správa o vývoji nemeckej ekonomiky v poslednom štvrťroku 2019. Z Francúzska sa očakáva správa o podnikateľskej nálade.