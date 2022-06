Kurz eura v piatok klesol na 1,0455 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Spoločná európska mena sa na konci týždňa dostala pod výrazný tlak. V piatok neskoro popoludní sa predávala po 1,0455 USD, pričom ešte ráno sa jej kurz pohyboval výrazne nad hranicou 1,05 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0486 (vo štvrtok: 1,0400) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9537 (0,9615) eura.



Euro v piatok stratilo veľkú časť štvrtkových (16. 6.) ziskov. Hlavným dôvodom boli obavy týkajúce sa dodávok energií. Rusko totiž v uplynulých dňoch znížilo dodávky plynu do viacerých európskych krajín, ako sú Nemecko, Taliansko, Slovensko, Rakúsko a Česko.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn na burze v Amsterdame tento týždeň vyskočila približne o 50 %. Úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska by malo výrazný negatívny vplyv na ekonomiku a spôsobilo by ďalšie zrýchlenie inflácie. Krajiny eurozóny sú vysoko závislé od ruských energií.



Pod tlakom zostáva japonský jen. Japonská centrálna banka (BoJ) totiž nezmenila uvoľnené nastavenie svojej menovej politiky. Jen tento týždeň padol voči doláru na najnižšiu úroveň takmer za štvrťstoročie.