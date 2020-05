Kurz eura v pondelok klesol

Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Spoločná európska mena sa na začiatku nového týždňa citeľne oslabila. Euro sa v pondelok neskoro popoludní predávalo po 1,0910 USD, čo bolo približne o pol centa menej ako v ázijskom obchodovaní. Podľa obchodníkov bolo dôvodom tohto vývoja posilňovanie dolára.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,0942 (vo štvrtok: 1,0876) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9139 (0,9195) eura.



Negatívny vplyv na euro mal na začiatku týždňa nárast dolára, ktorý sa posilnil voči mnohým menám. Experti ako dôvod uviedli napätie medzi USA a Čínou vyvolané obvineniami Washingtonu týkajúcimi sa pôvodu pandémie nového koronavírusu. Trh sa obáva opätovnej obchodnej vojny medzi obomi ekonomickými mocnosťami. To podporilo dolár, ktorý je hlavnou svetovou rezervnou menou a je považovaný za bezpečný prístav v časoch turbulencií a neistoty.



Makroekonomické údaje naďalej ukazujú rozsah poškodenia ekonomík, ktoré spôsobila pandémia. Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor eurozóny firmy IHS Markit padol v apríli na rekordné minimum. Negatívne správy prišli aj z USA, kde sa priemyselné objednávky v marci rekordne prudko prepadli.



Mnohí experti si však myslia, že negatívne makroekonomické údaje by nemali na devízovom trhu už hrať veľkú úlohu, keďže sa očakávali, čo znamená, že sú už započítané v kurzoch.