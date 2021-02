Kurz eura vzrástol na 1,2062 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 8. februára (TASR) - Spoločná európska mena sa na začiatku nového týždňa posilnila a jej kurz sa stabilizoval na úrovniach nad 1,20 USD/EUR. V pondelok podvečer sa predávala po 1,2062 USD, čo bolo o niečo viac ako ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,2025 (v piatok: 1,1983) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8316 (0,8345) eura.



Finančné trhy aktuálne predovšetkým očakávajú nový balík fiškálnych stimulov v USA v hodnote 1,9 bilióna USD (1,6 bilióna eur). Americká ministerka financií Janet Yellenová podporila balík a signalizovala, že ekonomika by sa v prípade jeho prijatia mohla vrátiť k plnej zamestnanosti už na budúci rok. Niektorí ekonómovia však varujú pred výrazným zrýchlením inflácie. Veľký fiškálny stimul by podľa nich mohol spôsobiť prehriatie.



Zatiaľ nie je jasné, aký veľký vplyv bude mať v dlhodobom horizonte stimulačný balík na kurz dolára. Rozhodujúce bude, ako zareaguje americká centrálna banka (Fed) na potenciálny nárast inflácie. Dolár na začiatku februára profitoval zo zlepšených vyhliadok ekonomiky a rýchlejšej vakcinácie v USA v porovnaní s Európou. V piatok (5. 2.) a pondelok sa potom zotavilo euro.



(1 EUR = 1,2025 USD)