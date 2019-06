Kurz eura v stredu mierne klesol

Euro sa v stredu neskoro popoludní predávalo po 1,1325 USD, teda pri o niečo nižšom kurze než ráno.

Frankfurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Spoločná európska mena si v stredu nedokázala udržať počiatočné zisky a mierne oslabila. Euro sa v stredu neskoro popoludní predávalo po 1,1325 USD, teda pri o niečo nižšom kurze než ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1323 (v utorok: 1,1320) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8832 (0,8834) eura.



Dolár mierne posilnil voči väčšine dôležitých mien. A to aj napriek pokračujúcim špekuláciám týkajúcim sa zníženia úrokových sadzieb v USA. Dôvodom týchto očakávaní sú medzinárodné obchodné konflikty, spomaľovanie rastu globálnej ekonomiky a nízka inflácia.



Tento vývoj spôsobil, že pod tlak sa dostáva aj ECB, aby ešte viac uvoľnila svoju veľmi uvoľnenú menovú politiku. Šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, ktorý je potenciálnym nástupcom šéfa ECB Maria Draghiho, signalizoval, že ECB je v prípade potreby pripravená konať. "V rámci nášho mandátu urobíme všetko. Ak sa ekonomika pribrzdí, môžeme urobiť viac," povedal vo francúzskej televízii. Zároveň vyzval politikov, aby vyriešili obchodné konflikty.



V stredu posilnila britská libra. Dôvodom boli vyhlásenia Borisa Johnsona, ktorý je možným nástupcom premiérky Theresy Mayovej, že sa nesnaží o brexit bez dohody o vystúpení. To je podľa neho len posledné východisko. Tvrdý brexit však musí zostať v hre ako páka pri vyjednávaní. Vystúpenie bez dohody by podľa expertov poškodilo britskú ekonomiku aj ekonomiku Európskej únie.