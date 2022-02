Kurz eura v stredu vzrástol na 1,1440 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Spoločná európska mena sa uprostred týždňa mierne posilnila vďaka zlepšeniu nálady na finančných trhoch. V stredu neskoro popoludní sa predávala po 1,1440 USD, teda o niečo vyššie v porovnaní s ránom.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz eura na 1,1435 (v utorok: 1,1408) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8745 (0,8766) eura.



Nálada na finančných trhoch v stredu sa zlepšila, čo znížilo dopyt po dolári, ktorý je ako hlavná rezervná mena žiadaný v časoch neistoty.



Navyše nový šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel vyjadril znepokojenie týkajúce sa vysokej inflácie. Podľa expertov Bundesbank by sa tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku malo pohybovať výrazne nad štyrmi percentami. Ak sa na týchto inflačných vyhliadkach do marca nič nezmení, Nagel v rámci Rady guvernérov podporí normalizáciu menovej politiky.



Minulý týždeň euro výrazne profitovalo z vyjadrení šéfky ECB Christine Lagardovej, ktorá takisto vyjadrila znepokojenie z dôvodu aktuálnej vysokej inflácie. Podľa viacerých expertov signalizovala, že ECB by mohla začať sprísňovať menovú politiku skôr a rýchlejšie, než sa doteraz predpokladalo.