Kurz eura sa v stredu posilnil

Frankfurt nad Mohanom 14. októbra (TASR) - Spoločná európska mena sa uprostred týždňa posilnila. Podporili ju nádeje, že Európska únia (EÚ) a Británia by sa predsa len mohli nakoniec dohodnúť na obchodnej dohode.



Euro sa v stredu neskoro popoludní predávalo po 1,1765 USD, pričom napoludnie jeho kurz padol až na nad 1,1720 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1750 (v utorok: 1,1787) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8511 (0,8484) eura.



EÚ bude ignorovať termín stanovený Britániou na dosiahnutie dohody o obchodných vzťahoch po skončení prechodného obdobia a ďalej bude intenzívne rokovať, vyplýva z návrhu záverečného dokumentu k samitu EÚ, ktorý mala k dispozícii nemecká tlačová agentúra DPA. Britský premiér Boris Johnson hrozil, že Londýn ukončí rokovania, ak obe strany nedospejú ku kompromisu do 15. októbra.



V poslednom čase malo na euro negatívny vplyv zvýšenie neistoty na finančných trhoch. Experti okrem napätých rokovaní medzi EÚ a Britániou a budúcich vzťahoch uviedli ďalšie dva hlavné dôvody, ktorými sú zhoršovanie pandemickej situácie v Európe a pokles nádejí na prijatie nových stimulov v USA. To podporilo dolár, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v neistých časoch.