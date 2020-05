Kurz eura v stredu vzrástol nad 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Plán obnovy po koronakríze, ktorý predstavila Európska komisia (EK), v stredu podporil spoločnú menu. Kurz eura vzrástol nad hranicu 1,10 USD/EUR a dostal sa až na 1,1031 USD/EUR. To bolo najviac od začiatku apríla. Popoludní prišlo euro o časť ziskov a predávalo sa po 1,1010 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,0991 (v utorok: 1,0975) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9098 (0,9112) eura.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová chce zmobilizovať 750 miliárd eur na podporu zotavenia ekonomík po koronakríze. Z toho 500 miliárd eur by malo byť členským krajinám poskytnutých vo forme dotácií a 250 miliárd eur vo forme úverov. Leyenovej plán obnovy je tak o niečo väčší než nemecko-francúzsky návrh v hodnote 500 miliárd eur.



Spoločnú menu tiež podporila všeobecne pozitívna nálada na finančných trhoch, ktoré počítajú s pokračovaním otvárania ekonomík po koronakríze. Kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Číny nemali na trh vplyv.



Americká centrálna banka (Fed) večer zverejní Béžovú knihu, ktorá je správou o stave ekonomiky USA. V centre pozornosti budú následky koronakrízy.