Kurz eura v utorok klesol až na 1,0116 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Neistota týkajúca sa dodávok plynu mala v utorok výrazný negatívny vplyv spoločnú európsku menu, ktorej kurz padol až na 1,0116 USD/EUR. Neskôr zmazala časť strát a podvečer sa predávala po 1,0138 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz eura na 1,0124 (v pondelok: 1,0236) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9878 (0,9769) eura.



Trhy znepokojila a mala negatívny vplyv na euro predovšetkým neistota týkajúca sa zásobovania so zemným plynom, Rusko v pondelok (25. 7.) oznámilo, že od stredy (27. 7.) ešte viac priškrtí dodávky cez plynovod Nord Stream 1. To spôsobilo výrazný nárast európskych cien plynu. Eurozóna je vysoko závislá od ruského plynu a úplné zastavenie jeho dodávok by malo rozsiahly negatívny vplyv na celú Európu.



Členské štáty EÚ sa v utorok dohodli na obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Ministri energetiky EÚ schválili upravený návrh Európskej komisie, ktorý počíta s dobrovoľným znížením spotreby zemného plynu o 15 % v období od augusta do konca marca. Cieľom núdzového plánu je predovšetkým zníženie rizík, ktoré by spôsobilo úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska.



Devízový trh sa už tiež sústredí na dvojdňové zasadnutie menového výboru (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Výbor zverejní svoje rozhodnutie v stredu večer. Vo všeobecnosti sa počíta s ďalším zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby o 0,75 percentuálneho bodu, rovnako ako v polovici júna.