Kurz eura vzrástol na 1,1122 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 30. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vzrástol pred rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Euro sa v stredu neskoro popoludní predávalo po 1,1122 USD, teda o niečo vyššie ako ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1106 (v utorok: 1,1095) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9004 (0,9013) eura.



Investori vyčkávajú pred rozhodnutím menového výboru Fedu. Väčšina expertov počíta s ďalším znížením kľúčovej sadzby, to by bolo už tretie v tomto roku. Otázkou však je, ako sa bude vyvíjať menová politika ďalej, či Fed ustúpi požiadavkám prezidenta Donalda Trumpa a bude pokračovať v uvoľňovaní. Pravdepodobnejšie je, že Fed bude signalizovať predbežný koniec znižovania sadzieb. To by mohlo podporiť dolár. Koniec koncov ekonomika USA solídne expandovala aj v 3. kvartáli.



Predpoludním zverejnené údaje z eurozóny nedali devízovému trhu jasné smerovanie. Rast francúzskej ekonomiky pozitívne prekvapil. Naopak, nálada v ekonomike eurozóny sa opäť zhoršila, ukázal prieskum Európskej komisie.