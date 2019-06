Kurz eura vzrástol na 1,1340 USD/EUR

Tvorba pracovných miest v USA zaostala v máji výrazne za očakávaniami, keď vzniklo len 75.000 nových miest.

Frankfurt nad Mohanom 7. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v piatok po slabých číslach z amerického trhu práce výrazne vzrástol. Euro sa podvečer predávalo po 1,1340 USD, pričom ešte okolo poludnia sa jeho kurz pohyboval takmer o 1 cent nižšie.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz na 1,1273 (vo štvrtok: 1,1266) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8871 (0,8876) eura.



Tvorba pracovných miest v USA zaostala v máji výrazne za očakávaniami, keď vzniklo len 75.000 nových miest. Ekonómovia počítali so 175.000 novými pracovnými miestami. Slabšie sa vyvíjali takisto mzdy.



"Celkovo sa trend v oblasti rastu zamestnanosti oslabil," komentoval správu amerického ministerstva práce ekonóm Commerzbank Christoph Balz. "Keďže zároveň sú inflačné riziká nízke, americká centrálna banka Fed by mohla čoskoro znížiť úrokové sadzby." Očakávania týkajúce sa uvoľnenia menovej politiky mali negatívny vplyv na dolár. Predstavitelia Fedu nedávnom varovali pred negatívnymi dôsledkami obchodných konfliktov na ekonomiku a nechali otvorené dvere pre zníženie sadzieb.



Slabé údaje z Nemecka nemali predpoludním negatívny vplyv na euro. Zahraničný obchod rovnako ako priemyselná produkcia v apríli sklamali. Hlavný ekonóm ING pre Nemecko Carsten Brzeski označil vstup najväčšej európskej ekonomiky do 2. kvartála za hororový. Experti krajinskej banky BayernLB však poukázali na možné deformácie spôsobené neskorou Veľkou nocou.