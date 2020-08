Kurz eura vzrástol na 1,19 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 5. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa v stredu posilnila o vyše 1 cent a popoludní sa jej kurz dostal až na 1,19 USD/EUR. V noci na stredu sa jej kurz ešte pohyboval tesne pod 1,18 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz eura na 1,1854 (v utorok: 1,1765) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8436 (0,8500) eura.



Kurz eura sa tak opäť blíži k svojim nedávnym maximám. Minulý piatok (31. 7.) sa dostal až na 1,1909 USD/EUR, čo bolo najviac od mája 2018.



V stredu spoločnú menu podporili robustné údaje z eurozóny. Maloobchodné tržby sa dostali na úroveň spred koronakrízy. V júni si medzimesačne polepšili o 5,7 % po náraste o 20,3 % v máji, ukázala správa európskeho štatistického úradu Eurostat, podľa ktorej sa maloobchodné tržby opäť dostali na úroveň z februára, teda pred začiatkom karanténnych opatrení.



Investori tiež sledujú rokovania o nových stimuloch v USA. Demokrati a republikáni sa zatiaľ nedohodli na ďalších opatreniach v boji proti ekonomickým následkom koronakrízy. Minister financií Steven Mnuchin by však chcel nájsť riešenie do konca týždňa.