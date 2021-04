Kurz eura vzrástol na 1,2100 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Spoločná európska mena sa v stredu po počiatočnom poklese posilnila. Popoludní sa predávala po 1,2100 USD, keď predtým jej kurz padol až na 1,2056 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,2070 (v utorok: 1,2088) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8285 (0,8272) eura.



Euro podporili vyjadrenia šéfky ECB Christiny Lagardovej. ECB očakáva v druhom polroku robustný rast v eurozóne. Lagardová uviedla, že z ekonomiky prichádzajú povzbudivé signály. Zatiaľ je podľa nej však predčasné hovoriť o tom, či má Európa v rámci koronakrízy to najhoršie už za sebou. Ekonomika eurozóny preto potrebuje naďalej podporu zo strany menovej aj fiškálnej politiky.



Trend posilňovania spoločnej meny trvá už od začiatku apríla. Podporil ju aj pokrok očkovania v krajinách eurozóny.



Finančné trhy v stredu čakajú predovšetkým na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Vo všeobecnosti sa nepočíta so žiadnou zmenou. Dolár by mohla podporiť iba prísnejšia rétorika šéfa Fedu Jeroma Powella na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC).