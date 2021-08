Kurz eura vzrástol na viac než 3-týždňové maximum 1,1825 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa v utorok ráno posilnila po pondelkovej (30. 8.) stagnácii a nadviazala na zisky z minulého týždňa. Kurz eura sa v utorok ráno dostal až na viac než 3-týždňové maximum 1,1825 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura na 1,1801 (v piatok: 1,1761) USD/EUR.



Spoločná európska mena profitovala z oslabenia dolára, ktorý si v utorok ráno pohoršil voči všetkým hlavným svetovým menám. Experti to zdôvodňujú vyhliadkami menovej politiky v USA. Predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed) koncom minulého týždňa jasne signalizovali, že sa budú rozhodovať o ukončovaní monetárnych stimulov na základe údajov z ekonomiky, a to predovšetkým na základe vývoja na trhu práce.



Podľa devízovej expertky Commerzbank Antje Praefckeovej správy z ekonomiky USA, ktoré budú zverejnené tento týždeň, zrejme nebudú dostatočne pozitívne na to, aby Fed čoskoro rozhodol o obmedzení nákupov dlhopisov. Ak údaje z USA sklamú očakávania, dolár by v najbližších dňoch mohol pokračovať v poklese.